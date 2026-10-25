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Senior Profile- Elijah Wallace, Manchester High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Elijah Wallace

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Artie and Kerri Wallace

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football, Track, Wrestling

FAVORITE SPORT:

Wrestling

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

My teammates

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Beating a stste champion in wrestling

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

AC/DC

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Norway

YOUR FAVORITE MOVIE:

“1941”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

The Walking Dead

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Math

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Fishing

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Mexican

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Gable Steveson

FUTURE PLANS:

Becoming a police officer

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