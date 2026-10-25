Senior Profile- Elijah Wallace, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Elijah Wallace
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Artie and Kerri Wallace
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football, Track, Wrestling
FAVORITE SPORT:
Wrestling
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
My teammates
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Beating a stste champion in wrestling
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
AC/DC
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Norway
YOUR FAVORITE MOVIE:
“1941”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
The Walking Dead
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Math
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Fishing
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Mexican
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Gable Steveson
FUTURE PLANS:
Becoming a police officer
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