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Mariage Licenses

in

October 2-9, 2026

Dakota Evan Blevins, 20, Manchester, Ohio to Victoria Madison Waller, 20, Manchester, Ohio

james Richard Sexton III, 34, Stout, Ohio to Jelani Marie Williams, 38, West Union, Ohio

Shawn David Grooms, 58, West Union, Ohio to Natasha Gaile Purdin, 37, West Union, Ohio

Troy Michael Grooms, 56, Dover, Kentucky to Alisha Dawn Porter, 45, West Union, Ohio

Kristopher Wyatt Phipps, 20, West Union, Ohio to Caydence Maranne Carroll, 20, Peebles, Ohio

Braden Leevi Arrasmith, 24, Peebles, Ohio to Makenzie Bernice Wait, 24, Peebles, Ohio

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