Mariage Licenses

October 2-9, 2026
Dakota Evan Blevins, 20, Manchester, Ohio to Victoria Madison Waller, 20, Manchester, Ohio
james Richard Sexton III, 34, Stout, Ohio to Jelani Marie Williams, 38, West Union, Ohio
Shawn David Grooms, 58, West Union, Ohio to Natasha Gaile Purdin, 37, West Union, Ohio
Troy Michael Grooms, 56, Dover, Kentucky to Alisha Dawn Porter, 45, West Union, Ohio
Kristopher Wyatt Phipps, 20, West Union, Ohio to Caydence Maranne Carroll, 20, Peebles, Ohio
Braden Leevi Arrasmith, 24, Peebles, Ohio to Makenzie Bernice Wait, 24, Peebles, Ohio
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