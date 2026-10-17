Senior Profile- Lydia Armstrong, West Union High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Lydia Armstrong
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Matthew and Mandy Armstrong
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Track, Cross-Country, Volleyball
FAVORITE SPORT:
Cross-Country
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Finishing a cross-country race and having a good time
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Traveling on a bus
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Finishing my run at regionals and finding out we were going to state
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Rihanna
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
The Bahamas
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Hunger Games”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
New Girl
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
History
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Doing nails
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Chipotle
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Nicholas Cage
FUTURE PLANS:
Go to BYU and finish school there
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