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Senior Profile- Lydia Armstrong, West Union High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Lydia Armstrong

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Matthew and Mandy Armstrong

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Track, Cross-Country, Volleyball

FAVORITE SPORT:

Cross-Country

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Finishing a cross-country race and having a good time

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Traveling on a bus

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Finishing my run at regionals and finding out we were going to state

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Rihanna

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

The Bahamas

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Hunger Games”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

New Girl

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

History

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Doing nails

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Chipotle

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Nicholas Cage

FUTURE PLANS:

Go to BYU and finish school there

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