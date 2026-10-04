Senior Profile- Kaylee Vogler, West Union High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Kaylee Vogler
SCHOOL:
West Union High School
PARENTS:
Josh and Amy Vogler
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Cross-Country, Track
FAVORITE SPORT:
Cross-Country
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Spending time with my teammates
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Not winning a race or running in general
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Making it to state in Cross-Country my junior year
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Zach Top
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Ireland
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Ladder 49”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Chicago Fire
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Ag
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Hanging out with the crew members at the Fire Station
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Longhorn Steakhouse
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Chrissy Patrick
FUTURE PLANS:
After high school, start my Fire/EMS career by working
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