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Senior Profile- Kaylee Vogler, West Union High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Kaylee Vogler

SCHOOL:

West Union High School

PARENTS:

Josh and Amy Vogler

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Cross-Country, Track

FAVORITE SPORT:

Cross-Country

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Spending time with my teammates

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Not winning a race or running in general

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Making it to state in Cross-Country my junior year

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Zach Top

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Ireland

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Ladder 49”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Chicago Fire

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Ag

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Hanging out with the crew members at the Fire Station

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Longhorn Steakhouse

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Chrissy Patrick

FUTURE PLANS:

After high school, start my Fire/EMS career by working

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