Senior Profile- Ayden Holton, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Ayden Holton
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Matt Rigdon
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football, Track
FAVORITE SPORT:
Football
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Losing
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Playing with my friends
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Country/Rap
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Japan
YOUR FAVORITE MOVIE:
“Cars”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
NIA
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Gym
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Football
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Mexican
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Dylon Fite
FUTURE PLANS:
Welding
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