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Senior Profile- Ayden Holton, Manchester High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Ayden Holton

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Matt Rigdon

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football, Track

FAVORITE SPORT:

Football

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Losing

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Playing with my friends

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Country/Rap

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Japan

YOUR FAVORITE MOVIE:

“Cars”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

NIA

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Gym

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Football

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Mexican

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Dylon Fite

FUTURE PLANS:

Welding

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