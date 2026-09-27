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Senior Profile- Dylon Fite, Manchester High School

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SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.

NAME:

Dylon Fite

SCHOOL:

Manchester High School

PARENTS:

Tera Young

SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:

Football

FAVORITE SPORT:

Football

FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Winning

LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:

Conditioning

MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:

Going 8-2 my junior year and breaking school records as a team

FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:

Morgan Wallen

PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:

Japan

YOUR FAVORITE MOVIE:

“The Blind Side”

YOUR FAVORITE TV SHOW:

Outer Banks

FAVORITE SCHOOL SUBJECT:

Gym

FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:

Spending time with family and friends

YOUR FAVORITE RESTAURANT:

Texas Roadhouse

WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:

Adam Sandler

FUTURE PLANS:

Continue in the work force

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