Senior Profile- Dylon Fite, Manchester High School

SPORTS EDITOR’S NOTE: Each week, The People’s Defender will profile an Adams County senior student/athlete so our community and readers can get to know better these outstanding young people who participate both in athletics and academics in their high school.
NAME:
Dylon Fite
SCHOOL:
Manchester High School
PARENTS:
Tera Young
SPORTS PLAYED IN HIGH SCHOOL:
Football
FAVORITE SPORT:
Football
FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Winning
LEAST FAVORITE THING ABOUT HIGH SCHOOL SPORTS:
Conditioning
MOST MEMORABLE HIGH SCHOOL SPORTS MOMENT:
Going 8-2 my junior year and breaking school records as a team
FAVORITE MUSICAL ARTIST OR GROUP:
Morgan Wallen
PLACE YOU’D LOVE TO TRAVEL TO:
Japan
YOUR FAVORITE MOVIE:
“The Blind Side”
YOUR FAVORITE TV SHOW:
Outer Banks
FAVORITE SCHOOL SUBJECT:
Gym
FAVORITE SPARE TIME ACTIVITY:
Spending time with family and friends
YOUR FAVORITE RESTAURANT:
Texas Roadhouse
WOULD LOVE TO TRADE PLACES FOR A DAY WITH:
Adam Sandler
FUTURE PLANS:
Continue in the work force
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